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2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüştü! Korkunç cinayetin arkasından Amazon'un eski yöneticisi olan koca çıktı

13.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Meksika'nın eski CEO'su Juan Carlos Garcia'nın karısı Abril Pérez Sagaón 2019'da 2 çocuğunun gözleri önünde vurularak hayatını kaybetmişti. Eski CEO Garcia'nın karısını öldürmesi için tetikçiye para ödediği ortaya çıktı. Kan donduran olay Meksika gündemini salladı. İddiaya göre dehşet detayların ortaya çıkmasından önce başarılı bir iş adamı olarak tanınan García, kendisine boşanma davası açan karısının öldürülmesinden günler sonra Meksika'dan kaçtı ve hâlâ kaçak durumda.

2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüştü! Korkunç cinayetin arkasından Amazon'un eski yöneticisi olan koca çıktı

Meksika şu sıralar Amazon Meksika'nın eski CEO'su Juan Carlos Garcia'nın karısı Abril Pérez Sagaón'un öldürülmesiyle ilgili çıkan çarpıcı bilgilerle çalkalanıyor. Öyle ki çıkan haberler ülke gündemini salladı. Çünkü eski CEO Juan Carlos Garcia'nın karısını öldürmesi için tetikçiye para ödediği ortaya çıktı. Garcia, karısına 2 çocuğunun gözleri önünde dehşeti yaşatan tetikçinin arkasındaki kişi olmakla suçlandı. Yaşananlar gerçekten de kan dondurdu.

İKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ! MEĞER KOCASI..

Eski CEO'nun karısı Abril Pérez Sagaón, 2019 yılında Mexico City'de iki çocuğunun gözü önünde bir arabada başından vurularak öldürülmüştü. Pérez'in öldürülmesi Meksika genelinde büyük öfkeye yol açmıştı.

Insider'ın haberine göre; Bu hafta Mexico City'de başlayan cinayet davasında, Amazon Mexico'nun eski CEO'su Juan Carlos Garcia 2019'da ayrı yaşadığı karısını öldürmesi için iki tetikçiye 9 bin dolar ödemekle suçlandı.

eşi

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"DURUŞMADAN ÖNCE ÖLDÜRÜLÜRSE FAZLADAN 2.500 DOLAR"

Öte yandan, tetikçilerden biri önemli bir itirafta bulundu. Buna göre Garcia, karısının kendisine karşı açtığı davanın yaklaşan duruşmasından önce öldürülmesi halinde fazladan 2.500 dolar ödemeyi teklif etti.

Garcia'nın karısı Abri Pérez Sagaón, kocasını uyurken kendisini beyzbol sopasıyla dövmekle suçlamış ve sonra boşanma davası açmıştı.

INTERPOL PEŞİNDE

Yetkililer García'nın cinayetten günler sonra ABD'ye kaçtığını ve bildirildiğine göre Meksika'daki Tijuana şehri üzerinden ABD'deki San Diego'ya geçtiğini düşünüyorlar. Bazı kaynaklarda ise Interpol'ün her yerde Garcia'yı aradığı belirtildi.

García başarılı bir iş adamı olarak tanınıyordu. Şirket 2014'te ilk ofisini açtığında Amazon Meksika'nın CEO'su olarak seçilmişti ve 2017 yılına kadar da bu görevini sürdürdü.

Pérez'in akrabaları ise öldürülmesinden García'nın sorumlu olduğuna inandıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amazon Meksika
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