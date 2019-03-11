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2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'teki bir evde çıkan yangında iki çocuğu ile alevlerin ortasında mahsur kalan kadın, önce alevleri söndürmek için çabaladı. Tüm uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca 2 çocuğunu da alıp dışarı çıkmayı başardı.

Dumandan etkilenen kadın ve çocuklara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te korkutan anlar

Yangın saat 11.30 sıralarında Orta Mahalle Alibaba Caddesi Tuğra Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Anne ve çocuklarının evde bulunduğu sırada evin elektrik tesisatında yangın çıktı.
Anne Sultan Özek yangına müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale etmekte başarısız olunca, 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı.
Bu sırada vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen Sultan Özek ve çocukları Asiye ve Efe Özek'e ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
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yangın pendik

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