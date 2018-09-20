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2 çocuk annesi, 4 yıldır tabakhanede çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

ISPARTA Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tabakhanede 4 yıldır çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülay Ölçer (45), "İşimi severek yapıyorum.

2 çocuk annesi, 4 yıldır tabakhanede çalışıyor

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tabakhanede 4 yıldır çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülay Ölçer (45), "İşimi severek yapıyorum. Çalışmak isteyen herkese tavsiye ederim. İnsan çalışınca huzur da buluyor" dedi.
Türkiye'nin en önemli deri üretim merkezlerinden Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tabakhanelerde yoğun ve zorlu işlemler sonucu üretim yapılıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çağ atlayan tabakhanelerde eski usul üretimlerin yerini otomasyon sistemleri almaya başladı. Ancak derinin tekstil malzemeleri gibi standart materyal olmaması nedeniyle insan faktörü ön planda tutuluyor. Derinin yüzüldükten sonra mamul deri haline gelinceye kadarki işlemlerin yapıldığı tabakhanelerde mamul deri ayakkabı, giysi, çanta ve kemer gibi materyallerin hammaddesi olarak kullanılıyor.
'BİRAZ YADIRGADIM AMA ARTIK ALIŞTIM'
Tabakhaneler daha çok erkeklerin çalışma alanı olarak görülürken, yaklaşık 4 yıldır bir tabakhanede çalışan 2 çocuk annesi Gülay Ölçer, kadınların da bu işi yapabileceğini gösterdi. Gülay Ölçer, işini sevdiğini ve kadınların her alanda başarılı olabileceğini söyledi. Gülay Ölçer, "2 çocuğum var. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Eşim biraz tabakhanede çalışmıştı. Ben de başladım sonra. İlk başlarda biraz yadırgadım ama artık alıştım. Kolay geliyor. Burada deri sulayıp makineye veriyoruz. Ölçümünü yapıyoruz. Sadece deri gergisini yapmıyorum diğer bütün işleri yapıyorum. 'Tabakhane' deyince erkek işi gibi geliyor ama herkes istese yapabilir" dedi.
Çalışmanın güzel olduğunu kaydeden Gülay Ölçer, "İnsan her şeye alışıyor. Şu an işimden memnunum. İşimi severek yapıyorum. Çalışmak isteyen herkese tavsiye ederim. İnsan çalışınca huzur da buluyor. Tabii bu işi herkes yapamıyor. Ağırlığı da var. Mesela deriyi aşağıya indiriyoruz. Arabaya yüklüyoruz. Zorlukları da var. Her kadın yapamıyor. Tabakhanede çalışan birkaç kadın daha var ama benim kadar zor iş yapmıyorlar" diye konuştu.

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2 çocuk annesi, 4 yıldır tabakhanede çalışıyor2 çocuk annesi, 4 yıldır tabakhanede çalışıyor

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