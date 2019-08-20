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2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan ve bu nedenle kalp rahatsızlığı da geçiren Şükran Çarpar (32), tedavi edilmezse felç kalacağını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç kalacak

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan ve bu nedenle kalp rahatsızlığı da geçiren Şükran Çarpar (32), tedavi edilmezse felç kalacağını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
İlçeye bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Şükran Çarpar, 15 yaşında yakalandığı kifoz ve lordoz hastalığının ilerlemesi nedeniyle skolyoz hastalığına yakalandı. Birçok hastane ve doktora başvurduklarını ancak hastalığına bir çözüm bulunamadığını belirten Şükran Çarpar, henüz bir yaşındaki çocuğunu ağır ilaçlar kullanması nedeniyle emziremediğini ifade ederek, "Başvurduğumuz tüm doktorlar tetkiklerin ardından ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini söyleyerek bizi başlarından savıyorlardı. Hastalığımın gittikçe daha da ilerleyeceğini ve ileride hiç bir iş yapamayacağımı söyleyen doktorlar, ameliyat olmazsam felç olabileceğimi söylediler. En son Şişli Etfal Hastanesi’nde tedavi oldum. Beni arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Bebeğimi emziremiyorum, diğer çocuğum ve eşimle ilgilenemiyorum, ağrı kesiciler ve kremler olmazsa ayakta duramıyorum, namazımı dahi kılamıyorum. Ben felç olursam çocuklarım ortada kalacak. Eşim benim hastalığım nedeniyle doğru dürüst bir işte çalışamıyor, iş bulduğu zaman ise akşamları gelir gelmez çocuklarla ilgileniyor, yemeğimizi dahi o yapıyor" dedi.
'GİTTİĞİMİZ HİÇBİR HASTANEDEN SONUÇ ALAMADIK'
Gündelik işlerde yevmiyeli olarak çalışan Şükran Çarpar’ın eşi Mehmet Çarpar ise gittikleri hastanelerde film ve tomografi çekimleri sonrası ağrı kesiciler, kremler ve haplar vererek sürekli ilaç yazılıp, daha sonra evlerine gönderildiklerini belirterek, "Evde torba torba ilaçlarla geziyoruz. Eşimle evlendiğimizden bu yana geçen 3 yılda bu savaşı vermekteyiz, gittiğimiz hiç bir hastaneden sonuç alamadık. İnanıyorum ki ülkemizde bu ameliyatı yapacak doktorlar var, fakat biz bu doktorlara ulaşamıyoruz. Ne zaman bir doktora ulaşsak önümüze ya maddi engellerle, ya da asistanlarının ameliyatı yapamayacakları söylemleriyle karşılaşıyoruz. Sayın doktorlarımızdan, sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Sağlık Bakanımızdan bize yardımcı olmasını, eşimi çocuklarımıza, çocuklarımızı da annesine bağışlasınlar istiyorum" diye konuştu.

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