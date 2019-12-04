2 çocuk annesi Cevahir Çay’ı öldüren kocası ilk kez hakim karşısına çıktı

Kayseri’de 2 çocuğunun annesi Cevahir Çay’ı otobüs durağında defalarca bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cevahir Çay’ın annesi Saniye A., Mustafa Çay’ı mahkeme salonunda takım elbiseyle görünce, “Bir de damat gibi takım elbise giydirmişler” diyerek sinir krizi geçirdi.

Kayseri’de, 7 Ekim’de Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mustafa Çay, Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında 09.00 sıralarında 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan 31 yaşındaki eşi Cevahir Çay’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Çay, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Mustafa Çay, Cevahir Çay’ın annesi Saniye A., babası Rıfat A., görgü tanıkları ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren Mustafa Çay, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, “Cevahir beni karakola şikayet edince uzaklaştırma kararı verdiler. O gün eve gidemedim ve kendisine mesaj attım. O da ‘Ben evden çıktıktan sonra gelip üstünü giy’ dedi. Boşanma davası açmak için adliyeye gidecektik. Durakta buluştuk. ‘Beni aldattığını biliyorum’ dedim. O da, ‘Evet seni aldattım’ dedi. Bana bunu yapmayacaktın dedim ve bıçakla vurdum. Üzerimde sürekli bıçak taşıdığım için olay günü yanımda bıçak vardı. Özellikle öldürmek için gitmedim. Öldürmek istesem ikisini de daha önce öldürürdüm. Beni aldattığını sindiremedim. Onu mutlu etmek için her şeyi yaptım. Kredi çekip araba aldım. Krediyi ödeyemediğim için icralık oldum. Uyuşturucuya başladım. Cevahir bana ‘Tedavi görürsen barışırım’ dedi. Tedavi için AMATEM’e yattım” diyerek kendisini savundu.