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2 çocuk annesi, dördüz doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 2 çocuk annesi ev kadını İ.E.

2 çocuk annesi, dördüz doğurdu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 2 çocuk annesi ev kadını İ.E. (30) dördüz bebek dünyaya getirdi. Hastanede yeni doğan kliniğinde gözetim altına tutulan 3'ü erkek olan dördüzlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kentte oturan İ.E., Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde hamileliğinin 28'inci haftasında doğum yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Aksoy tarafından doğum yaptırılan İ.E, üçü erkek biri kız olmak üzere dördüz bebeklerini dünyaya getirdi. Sezaryenle dünyaya gelen bebekler erken doğum nedeniyle yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
'SAĞLIKLARI İYİ'
Doç. Dr. Hüseyin Aksoy, "3 erkek 1 kız çocuğu dünyaya geldi. Yeni doğan bebeklerimizi yeni doğan kliniğine teslim ettik. Hepsi de sağlıklılar" dedi. Bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç Dr. Osman Başbuğ ise "Bebeklerimiz doğduğu zaman 4'üne de müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu bebeklerimize gerekli tedaviyi yaptık. 4 bebeğimizin sağlık durumu beklediğimiz şekilde seyrediyor. Herhangi bir sorun yok. Şu an için sağlıkları iyi diyebiliriz" diye konuştu.

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2 çocuk annesi, dördüz doğurdu

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