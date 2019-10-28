2 çocuk annesi kadın çocuğunun gözleri önünde öldürüldü

Kayseri’de 2 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada A.A., Ç.T.’yi çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

