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2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Y., adliyeye sevk edildi.

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

Olay, dün akşam, Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'taki evde meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

(DHA)

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Yozgat bıçaklama cinayet

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