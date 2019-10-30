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2 çocuk annesi kadını çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 2 gün önce Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2.

Kayseri’de 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 2 gün önce Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada A.A., Ç.T.’yi çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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