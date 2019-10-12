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2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Trabzon’un 2 çocuk annesi kadının silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y.

2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Trabzon’un 2 çocuk annesi kadının silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. (39) isimli şahıs, 2 çocuk annesi S.D.’nin (40) çalıştığı kafeye geldi. Kafedeki mutfak bölümüne giren A.Y. belinden çıkardığı silahı çekerek henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafede aşçı yardımcısı olarak çalışan S.D.’ye 3 el ateş etti. İşletme sahibi Şener Yavuz, silah seslerini duyunca mutfak bölümüne giderek saldırganın elindeki silaha almaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı olayda silahın tutukluk yapması olası bir yaralanmayı önlerken, işletme sahibi Şener Yavuz saldırganın elindeki silahı alarak şahsı etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Saldırganı iş yeri sahibi etkisiz hale getirdi
Arbede esnasında kolundan ve alnından hafif şekilde yaralanan Şener Yavuz, o anları anlattı. Silah seslerini duyarak mutfak bölümüne gittiğini belirten Yavuz, şahsın silahı kendisine doğrulttuğunu dile getirerek, "Aşçı yardımcımız olan bir kadın bizimle çalışmaya yeni başladı. Şahıs ile geçmişte bir ilişkisi varmış onu da yeni öğrendik. Şahsı tanımıyorum. İşyerine girdiği gibi mutfağa gidiyor. Kadına 3 el ateş ediyor. Silah sesini duyunca müdahil olmaya çalıştım. Elinde silah ile beraber çıkarken silahı bana doğrulttu. Silahı elinden alarak şahsı etkisiz hale getirdim. Bu boğuşma sırasında kendisine yaptığı eylem karşısında bende gerekli şiddeti uyguladım. O şiddet esnasında şahıs yaralandı. Daha sonra polis ve ambulanslar geldi. Aşçı yardımcısı kadının şuanda hayati tehlikesi devam ediyor. Maalesef çok üzücü bir olay. Son günlerde kadına uygulanan şiddet artarak devam ediyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama silahla beraber öldürmeye yönelik teşebbüs hiç olmasaydı. Şahsı tanımıyoruz, elemanımızla yaşadığı olaydan dolayı böyle bir girişimde bulunmuş. Bu şiddete duyarsız kalamazdım. Kendisine güç kullanarak etkisiz hale getirdim. O esnada silah tutukluk yaptı. Eğer tutukluk yapmamış olsaydı bize de ateş edecekti" dedi.

Silah tutukluk yapmış
Kadına şiddete karşı olduğunu ve yaralanma pahasına şiddete karşı çıktığını kaydeden Yavuz, "İnşallah bundan sonra böyle eylemler hiçbir kadına karşı yaşanmaz. Yaralanma pahasına bu şiddete karşı çıkmaya çalıştım. Kolumda ve alnımda bir yaralanma oldu. Tutukluk yapan silahın kabzası alnıma çarptı. Ama benim yaralanmam hiçbir şeydir. O kadının hayati tehlikesi devam ettiği sürece. Bundan sonrası adli konu. Gerekli işlemlerin şahıs hakkında yapılacağını umut ediyorum. Bir saniye bile düşünemezdim. Aynı durumda benim eşim, kızım, kız kardeşim olabilirdi. Ülkemizde ve şehrimizde bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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