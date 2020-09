2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek 27 yıl sonra üniversiteli oldu

Daha önce bir çok sosyal projede yer aldığını söyleyen Mukaddes Şimşek, "Eğitim hayatımı 93 yılında Samsun Namık Kemal Lisesi’nden mezun olarak tamamlamıştım. O sene ilk defa sınava girdiğimde 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 5 puanla kaçırmıştım. Ondan sonra bir daha denemedim. Yıllar içinde sürekli kendini yenileyen, okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen, hatta okumayı büyük bir aşk olarak gören bir insandım. Yıllardır da Kocaeli’de yaşıyorum. Kocaeli’ye geldiğim günden beri de her zaman sosyal platformların içinde oldum. En büyük desteği eğitime ve engelli kardeşlerime sağlamıştım. Gençlerin okumasından, hiçbir zaman yerlerinde saymamalarından yanayım. Bunun için de ihtiyaç sahibi okullara kendi çapımda kütüphaneler kurdum. Yine Kandıra’da bir ilkokulumuza okuma salonları açtım. İhtiyaç sahibi olup, üniversiteye hazırlanmak için kaynak bulamayan gençlerimize kitap desteklerinde bulundum" dedi.

Üniversiteye hazırlanan yeğeni ile birlikte çalıştığını söyleyen Şimşek, "Bu sene yeğenim üniversiteye hazırlanmak için yanıma gelmişti. Ona örnek olmak adına, zor savaşında pes etmemesi adına, 'Hala-yeğen beraber girelim bu sınava' dedim. Bakalım kim kimi geçecek diye tatlı bir rekabete tutuştuk. Hem de bizim dönemimizde aldığımız eğitim ile bu dönemdeki eğitim biraz farklı olduğu için, benim bildiklerimi ona aktarmak adına böyle bir yarışa girdik. Ama ikimiz de güzel mükafat aldık. Ben Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’ne yerleştim. Yeğenim Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yerleşti. Buradaki amacım aslında hem kadınlarımıza hem de gençlerimize örnek olmaktı. Hiçbir zaman, hiçbir şey için geç değil. Hele ki okumak için hiç geç değil. Nefes aldığımız süre içinde okumaya, bilgiye ihtiyacımız var. Gençlerimiz çok çabuk pes ediyorlar. Her şeyin kolayına kaçmaya çalışıyorlar. Hayat çok kolay değil ve bir yarış. Bu yarışta da yer almak için okumak en önemli faktör" diye konuştu.

'HAYATIM BOYUNCA ÇOCUKLARIMA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM'

Çocukları Yağızhan ile Ecrin Naz’a örnek olmaya çalıştığını söyleyen Mukaddes Şimşek, "Oğlum Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi. Oğluyla aynı üniversitede okumak her anneye nasip olmaz. Bu ayrı bir gurur benim için. Hayatım boyunca çocuklarıma idol olmaya, örnek olmaya çalıştım. Bu konuda da onlara örnek olduğuma inanıyorum. Çünkü hiçbir zaman pes etmeyecekler. 'Bizim annemiz çok güçlü. Yaparım dediği her şeyi başaran bir kadındı. Biz de onun evlatları olarak her şeyin en iyisini yapacağız' diye yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kampüste anne-oğul değil, iki öğrenciyiz. Ama tabii ki evimizde anne-oğuluz. Ona da, bana da hayat yolunda başarılar diliyorum" dedi.

'HEDEFİM HUKUK FAKÜLTESİYDİ, AMA NASİP SİYASETMİŞ'

İlk tercihini Hukuk Fakültesi’nden yana kullandığını söyleyen Şimşek, "Üniversite sınavına gireceğimi söylediğimde insanlar çok şaşırdılar. Hatta, 'Delirdin mi sen?' diyenler oldu. 'Kazansan bile okuyacak mısın?' diyenlere, 'Eğer o günü görürsem tabii ki okuyacağım. İnsan istediği zaman zor diye hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Her şey başarılır' demiştim. Ben de başaracağıma inanıyorum. Biz Kocaeli’de yaşadığımız için mecburen tek üniversite tercih etmek zorundaydım. Çünkü ben bir anneyim ve eşim. O yüzden Kocaeli Üniversitesi benim tek tercihimdi. Tercih listesinde bu bölüm benim üçüncü tercihimdi. İstediğim bir bölümdü. Aslında hedefim Hukuk Fakültesi’ydi, ama nasip siyasetmiş. Bunda da bir hayır vardır diyorum. Bundan sonraki hedefim olarak, tabii ki bu yaştan sonra bizler kamuda yer alamayız. Ama yüksek lisans yapıp akademisyen olmayı düşünüyorum" diye konuştu.