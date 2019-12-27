2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi. Polis, bir müzikholde çalışan genç kadının, 'aile meclisi' kararıyla aile üyelerinden biri tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğun annesi Deniz K., evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. 4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.

CİNAYETTE 'TÖRE' ŞÜPHESİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar, cinayetle ilgili detayları da ortaya çıkardı. Polis, aslen Siirtli olan genç kadının, kız kardeşleri R. K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.

Polis, kardeşler R.K. ve F.K.'nin ifadesine başvurdu.

Polisin, elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımlarının ardından, cinayette 'töre' şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Genç kadının, alınan 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, katil zanlısının aile üyelerinden biri olup olmadığını araştırıyor.

