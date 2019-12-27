HABER
  4. 2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi

2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:47 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi. Polis, bir müzikholde çalışan genç kadının, 'aile meclisi' kararıyla aile üyelerinden biri tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.
Olay dün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğun annesi Deniz K., evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. 4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.
CİNAYETTE 'TÖRE' ŞÜPHESİ
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar, cinayetle ilgili detayları da ortaya çıkardı. Polis, aslen Siirtli olan genç kadının, kız kardeşleri R. K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.
Polis, kardeşler R.K. ve F.K.'nin ifadesine başvurdu.
Polisin, elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımlarının ardından, cinayette 'töre' şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Genç kadının, alınan 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, katil zanlısının aile üyelerinden biri olup olmadığını araştırıyor.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Eski belediye başkanına hapis cezasıEski belediye başkanına hapis cezası
Siirt’te müthiş buluş: Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktıSiirt’te müthiş buluş: Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'nin hapis cezaları onandı!

Eski Yargıtay üyelerinin cezası onandı!

MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

Elazığ'daki depremler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti

Bakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a geldi

Diyarbakır’da feci kaza: 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Karaman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.