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2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

NİĞDE'de 2 çocuk babası Yaşar E. (45), sabaha karşı iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 2 çocuk babası Yaşar E. (45), sabaha karşı iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yemekhanesinde aşçı yardımcısı olarak çalışan 2 çocuk babası Yaşar E., iş yerinde iple kendini astı. Yaşar E.'yi asılı halde bulunan çalışma arkadaşları sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekibi Yaşar E.'nin öldüğünü belirledi.
Yaşar E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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