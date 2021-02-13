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  4. 2 çocuk babası genç adam girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi

2 çocuk babası genç adam girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi

13.02.2021 03:27 | Son Güncelleme:
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Malatya’da bunalıma giren evli, 2 çocuk babası 27 yaşındaki şahıs çamaşır ipi ile yaşamına son verdi.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Sonbahar Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil bir evin birinci katında yaşayan 2 çocuk babası Bahadır T.

Malatya’da bunalıma giren evli, 2 çocuk babası 27 yaşındaki şahıs çamaşır ipi ile yaşamına son verdi.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Sonbahar Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil bir evin birinci katında yaşayan 2 çocuk babası Bahadır T. (27) gece yarısı girdiği yatak odasından bir süre çıkmayınca eşi R.T. durumdan şüphelenerek odaya girdi. Eşi Bahadır T.’yi tavanda bulunan demir halkada iple asılı halde gören kadın panikle üst kattaki komşusundan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahadır T.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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