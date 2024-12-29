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  4. 2 çocuk babası kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı! Dalgıçların uzun uğraşları sonunda bulundu

2 çocuk babası kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı! Dalgıçların uzun uğraşları sonunda bulundu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 16:23
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde aracı terk edilmiş olarak bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından Karasu'da bulundu.

2 çocuk babası kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı! Dalgıçların uzun uğraşları sonunda bulundu

Cuma günü kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün bulunması için bir yandan jandarma ekipleri seferber olurken, Erzurum AFAD ekipleri de arama çalışmaları yapıyordu.

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Kaybolduktan iki gün sonra otomobili Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde aracı terk edilmiş olarak bulunan öğretmeni bulmak için dalgıç ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara başlatmıştı.

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Karasu köyü ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca aramalar soğuk ve dondurucu havada sürdürüyordu. Saat 14.45 sıralarında dalgıçlar öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine Karasu'da ulaştı.

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OTOMOBİLİ ARAZİDE TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan ve 2 çocuk babası olan Sabit Bülbül'den, cuma gününden bu yana haber alınamıyordu.

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İhbar üzerine Sabit Bülbül'ü bulmak için çalışma başlatıldı. Cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi.

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Sabit Bülbül'ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulundu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Erzurum kayıp
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