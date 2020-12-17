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2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu

17.12.2020 23:44 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Çatalköprü Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden 2 çocuk babası 41 yaşındaki İ.B. akşam saatlerinde banyoya girdi. Banyodan uzun bir süre çıkmayan İ.B.’nin durumunu merak eden aile bireyleri yaptıkları kontrolde İ.B.’yi boynundan iple doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ikamete gelen ekipler yaptıkları kontrolde boynu kırılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirdiği olayda İ.B.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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