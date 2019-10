2 dakikada 206 gram acı biber yiyip birinci olup yarım altını kaptı

“Çiftçinin yanındayız

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş festivalde yaptığı konuşmada, üretim ve pazarlama aşamasında her zaman çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.

Kaş’ın turizm ve tarım ile ön planda olduğunu belirten Başkan Ulutaş, “Turizm ön planda görünüyor gibi olsa da halkımızın yüzde 60-70’i tarımla geçiniyor. Tarım kesimini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Hem üretim hem de pazarlama safhasında her zaman çiftçinin yanında olacağız. Burada üretilen marka biberi daha çok tanıtmak, ürünlerin pazara en güzel şekilde ulaşabilmesini temin etmek gerekiyor” dedi.

Başkan Ulutaş bölgede zaman zaman yaşanan su sıkıntısından bahsederek, “Bu nedenle Kıbrıs Barajı inşaatını başlattık. Burada 35 bin dönümlük arazinin sulanabilir olması bölgede ciddi bir üretim potansiyelini ortaya koyacak. Yüzde 15-20 oranındaki örtü altı seracılık, yüzde 50’lere geldiği zaman önemli potansiyel oluşturmuş olacağız. Barajın bir an önce hayata geçmesi için gayret edeceğiz. Sonrasında çiftçilerimiz sulamayla ilgili mesele yaşamayacak.” diye konuştu.