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2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

VİRANŞEHİR,(Şanlıurfa) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerinin cami önlerinde yaptığı denetimlerde 2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira bulundu.

2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı

VİRANŞEHİR,(Şanlıurfa) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerinin cami önlerinde yaptığı denetimlerde 2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira bulundu.
Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cami önlerinde duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik denetim yaptı. Zabıtaların denetiminde 1'i Suriye uyruklu 2 dilenci yakalandı. Dilencilerden M.N.A.'nın üzerinde 6 bin 500 lira, Suriye uyruklu H.C.’nin üzerinde ise 2 bin 630 lira çıktı. Üzerlerindeki parayı bir günde kazandıklarını söyleyen ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanan dilenciler ilçe dışına çıkarıldı.
FOTOĞRAFLI

2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı

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