2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira çıktı

VİRANŞEHİR,(Şanlıurfa) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerinin cami önlerinde yaptığı denetimlerde 2 dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira bulundu.
Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cami önlerinde duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik denetim yaptı. Zabıtaların denetiminde 1'i Suriye uyruklu 2 dilenci yakalandı. Dilencilerden M.N.A.'nın üzerinde 6 bin 500 lira, Suriye uyruklu H.C.’nin üzerinde ise 2 bin 630 lira çıktı. Üzerlerindeki parayı bir günde kazandıklarını söyleyen ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanan dilenciler ilçe dışına çıkarıldı.
FOTOĞRAFLI
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
'Maceracı' için istenen ceza belli oldu
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum