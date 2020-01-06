(2) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’ya komşu ülkelerle herhangi bir anlaşma var mı, hayır yok. Askeri işbirliği anlaşmamızın dışında henüz bir anlaşma imzalamış değiliz. ABD ile S-400 konusunda belirsizlik devam ediyor. Bir taraftan kongrenin aldığı yaptırım kararları diğer taraftan yönetimin tutumu ve kongre konusunda çabaların devam ettiğini Pompeo iki gün önce telefon konuşmasında bana bizzat söyledi kendisi bu konuyu açtı. Kanal İstanbul projesini hayata geçirdiğimizde iç sularımızı birbirine bağladığımız için elbette kanaldan geçen gemilerden ücret alabiliriz. Montrö Anlaşmasına göre boğazdan geçen gemilerden ücret alamıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da bulunan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 2019 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapan Çavuşoğlu, sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Libya ile imzalanan askeri işbirliğine dair yöneltilen soruya Bakan Çavuşoğlu, “Libya komşu ülkelerle herhangi bir anlaşma var mı, hayır yok. Askeri işbirliği anlaşmamızın dışında henüz bir anlaşma imzalamış değiliz. Bütün bu konuları da Tunus’la görüştük ne olur diye. Libya’da dengeler havadan bakarsan biraz Hafter’in lehine, Mısır’ın savaş uçakları, yine BAE’nin sağladığı İHA’lar sebebiyle biraz üstünlük sağlamışlar gibi. Ama dün BM Genel Sekreteri ile mutabık kaldığımız gibi herkes şunu anlamalıdır ki; karada bu savaşın kazananı olmaz, bu savaşı eğer biz durdurmazsak uzun süre devam edecektir. Hele hele Trablus’un içerisine girerse ve sokak savaşına döner çok sayıda insan ölür. Libyalıların aşiretleri var. Burada askeri öğrencilerin öldürülmesi gibi Libyalıların bu şekilde birbirlerini vurmaya başlaması Libya’ya kaos getirebilir ve bölünmesine yol açabilir. Karada işler dengeli, Hafter Trablus’a girmek istiyor ama giremediğini her seferinde de püskürtüldüğünü görüyoruz” yanıtını verdi.

ABD ile F-35’lerin teslimine ilişkin, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine dair de 2020 çerçevesinde ne olacağı ve Kanal İstanbul’a yönelik gemilerin geçişinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin mi dikkate alınacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, “ABD ile S-400 konusunda belirsizlik devam ediyor. Bir taraftan kongrenin aldığı yaptırım kararları diğer taraftan yönetimin tutumu... Ve kongre konusunda çabaların devam ettiğini Pompeo iki gün önce telefon konuşmasında bana bizzat söyledi kendisi bu konuyu açtı. Dolayısıyla yaptırımlarda esas olan yönetimin alacağı kararlardır. Ortak bir çıkış yolu bulmamız lazım. Bunun içinde ortak çalışma grubumu teklifimizin masada olduğunu hatırlattım. Montrö Anlaşmasını okumuşsunuzdur. Nasıl iptal olur, nasıl değişiklik önergesi getirilebilir. Kanal İstanbul projesini hayata geçirdiğimizde iç sularımızı birbirine bağladığımız için elbette kanaldan geçen gemilerden ücret alabiliriz. Montrö anlaşmasına göre boğazdan geçen gemilerden ücret alamıyoruz. Ne alıyoruz, servis bedeli, rehber veriliyor, fener gibi ücretler alıyoruz. Kısıtlamalar var mı var, gerekçesi nedir güvenlik. Boğazlardan şu anda likit gazlı gemiler geçemiyor. Bu gemiler kanal İstanbul’dan geçebilir mi geçer. Geçtiği zaman para alabilir miyiz, alırız. Savaş geçimlerinin de nereden geçtiği önemli değil. Önemli olan Montrö’de Karadeniz’deki dengelerin bozulmamasıdır. Bu ortayken Kanal İstanbul’dan geçtiğinde de, boğazdan geçtiğinde de bir şey fark etmiyor” yorumunda bulundu.

