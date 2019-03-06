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"2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de gerçekleştirilen fuar, 200’ü aşkın firma, 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜYAP Fuar A.Ş iş birliğiyle "ata tohumları" temasıyla düzenlenen etkinlik, sebze, meyve ve hayvansal tarımla uğraşan çiftçileri, sektörün uzman firmalarıyla bir araya getiriyor.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve 72 bin ziyaretçi çeken Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na bu yıl, tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200’ü aşkın firma, 30 büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri katılım sağladı.

Hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünlerin sergilendiği fuarda, başta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olmak üzere, tarım ve hayvancılık alanında görev yapan kurumlar, ziyaretçilerle bilgi paylaşımında bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanayinin başkenti Kocaeli’de bu fuarı yaptıklarını anlatarak, "Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Her zaman çiftçimizin yanındaydık. Yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği verdik. Sera, ekipman ve malzeme desteği verdik." diye konuştu.

- "Ata tohumu genetik motiflerimizi taşıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi İlknur Altıbağ da AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın ana temasının "ata tohumu" olduğunu belirterek, "Bunlar, daha önce herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmayan, doğada kendiliğinden bulunan ve ekildikten sonra tekrar tohum alınabilen doğal varlıklardır. Genetiğiyle oynanmamıştır. Bu tür tohumları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın panelistlerinden Prof. Dr. Metin Turan da Türkiye’de, Tarım Bakanlığı'nın gen bankasında muhafaza edilen 12 bin ata tohumu olduğunu aktararak, "Ata tohumu, atalarımızın, dedelerimizin üretim yaptığı genetik motiflerimizi ve kodlarımızı taşıyan değerli varlıklarımızdır. Bunları adım adım çalışmalı ve orada yatan potansiyeli paylaşmalıyız. Çünkü tohumumuz kaliteli ve dirençliyse organik tarımı sürdürülebilir kılabiliriz." şeklinde konuştu.

Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Kocaeli tarım fuarı

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