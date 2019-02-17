HABER

2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek fuara, tarım sektöründen 200'ü aşkın şirket katılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla düzenlenen 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı, 6 Mart'ta Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar AŞ ile ortaklaşa gerçekleştirilecek fuar için hazırlıklar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, fuarda sebze, meyve ve hayvansal tarımla uğraşan çiftçileri sektöründe uzman firmalarla buluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl fuara tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200'ü aşkın şirketin yanı sıra 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinden katılım sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda, bu yıl da önemli etkinlikler yapılacak.

Bu yıl fuarda hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünler sergilenecek.

Bu yıl teması "ata tohumları" olarak belirlenen fuarda, tarım ve hayvancılık alanlarında görev yapan resmi kurumlar, ziyaretçilerle bilgi paylaşımında bulunacak.

Fuarda ayrıca ata tohumu dağıtımıyla yerel tohumun üretiminin önemi ve sürdürülebilirliği konularında seminerler yapılacak.

Çiftçilere her yıl yapılan ilkbahar ve sonbahar yem ile tohum bitkisi desteği fuar kapsamında sağlanacak.

Fuar süresince her gün katılımcıların sorularına cevap verecek uygulamalı atölye çalışmaları ve "Sağlıklı üretimin yolu" adı altında, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

İl dışından fuara katılım sağlayacak misafirlere "Gez Gör Kocaeli" programı kapsamında tarım ve hayvancılık işletmeleri gezdirilecek.

Fuar, 10 Mart'ta sona erecek.

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Bağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadiBağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadi
NATO'ya bağlı Alman ikmal gemisi Sarayburnu'nda demirlediNATO'ya bağlı Alman ikmal gemisi Sarayburnu'nda demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Doğu Marmara Tarım Fuarı Fuar Kocaeli tarım

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.