2 doz Biontech yaptıranlar 3. doz aşı olacak mı? 3. doz covid aşısı kimlere yapılacak?

doz BioNTech aşısının uygulanıp uygulanmayacağı konusunun Bilim Kurulu'nda görüşüleceği Bakan Koca tarafından açıklanmıştı. Bilim Kurulu'ndan 3. doz aşıya yönelik yeni kararlar çıktı. Bakan Koca yazılı açıklamayı, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" başlığı ile yayımladı.

BİLİM KURULU 3. DOZ BİONTECH AŞI KARARLARI

Bilim Kurulu Toplantısında önemli kararlar aldıklarını belirten Bakan Koca "mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı. Bu gruplar ise 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olacak.

Yazılı açıklamaların devamında, "60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı." ifadeleri yer aldı.

İşte toplantıda alınan diğer kararlar:

Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.



