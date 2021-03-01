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2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba kontrollü patlatıldı

01.03.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba kontrollü patlatıldı

İngiltere'de Cuma günü bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba, kontrollü bir şekilde patlatıldı. 1000 kiloluk Hermann bombasının, Naziler tarafından savaşta kullanıldığına inanılıyor.

İngiltere'deki Exeter Ünivresitesi’nde yakınında boş bir arazi yakınındaki inşaat sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bombanın Kraliyet Donanması bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldığı ifade edildi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ve Naziler tarafından savaşta kullanıldığına inanılan 1000 kiloluk Hermann bombası, Cuma sabahı Exeter Üniversitesi kampüsünün batısındaki özel bir arazide, bir şantiyede bulunmuştu.

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