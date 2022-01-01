2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Kırım’da 8 bomba patlatıldı

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da farklı noktalarda 8 bomba bulundu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, halka zarar vermemesi için bombaların bulunduğu alanlarda giriş ve çıkışları kapattı.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILDILAR

Kamyonlara yüklenen bombalar boş bir alana götürülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Büyük bir gürültüyle patlayan bombalardan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım sakinleri tarafından fark edilen bombaların toplam 900 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yaşanabilecek bir facianın önüne geçildiği, bölgede başka bombaların olup olmadığına yönelik ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü aktarıldı. (İHA)



