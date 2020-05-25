2. Dünya Savaşı'nda Berlin bombardımanından kurtulan timsah Satürn, Moskova'da öldü

İkinci Dünya Savaşı'nda 1943'te müttefiklerin bombardımanında zarar gören Berlin Hayvanat Bahçesi'nden kaçan, üç yıl sonra bulunup ömrünün kalan kısmını Moskova'da geçiren timsah Satürn, 84 yaşında hayata öldü.

Satürn belki de dünyanın en görmüş geçirmiş ve seyahat etmiş timsah. Hitler'e ait olduğu yolundaki söylentiler ise asılsız çıkmıştı.

Moskova Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada "gayet saygıdeğer bir yaşa gelen" Mississippi Nehri timsahı Satürn'ün yaşama veda ettiği bildirildi.

ABD'de doğan Satürn, 1936 yılında Amerikalılar tarafından Berlin Hayvanat Bahçesi'ne hediye edilmişti.

1943'te bombardımandan zarar gören Berlin Hayvanat Bahçesi'nden kaçan Satürn üç yıl sonra müttefikler tarafından savaş sonrası bölgelere ayrılan Berlin'de İngiliz askerleri tarafından bulundu ve Sovyetler Birliği'ne verildi.

Timsahın aradan geçen üç yıl içinde nasıl hayatta kalabildiği gizemini koruyor fakat 1946'da Moskova Hayvanat Bahçesi'nin yıldızı oldu.

Moskova Hayvanat Bahçesi'nin açıklamasında "Satürn'e 74 yıl bakmış olmaktan onur duyuyoruz. Bizim için Satürn hiç abartısız, koca bir dönemi ifade ediyordu. Bir çoğumuzun çocukluğunu gördü. Umarız onu hayal kırıklığına uğratmamışızdır " denildi.