2 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Beyaz Saray'ın, FBI'ın Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh'ya yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili soruşturmasının kapsamını genişletmesine yeşil ışık yaktığını yazıyor. Ancak gazete, Senato Çoğunluk Lideri, Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnell'ın yine de Kavanaugh'nun onay oylamasının geciktirilmeyeceğini ve cuma günü yapılacağını söylediğini bildiriyor. Habere göre soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, FBI'ın tanıklarla ilk görüşmeleri yaptığını ve önümüzdeki günlerde başka kişilerle de konuşacağını söyledi. Ancak Beyaz Saray'ın soruşturmanın kapsamının genişletilmesine izin vermesi, Washington'daki partizan çekişmeyi engellemeye yetmedi. Cumhuriyetçiler Demokratlar'ı Kavanaugh'nun adaylığını engellemeye çalışmakla, Demokratlar'sa Cumhuriyetçiler'i FBI soruşturmasını Kavanaugh'yu onaylamak için kullanmakla suçluyor. Habere göre FBI, Kavanaugh'ya cinsel saldırı suçlaması yönelten üçüncü kişiyle de görüşecek. Ancak Kavanaugh'nun Senato Yargı Komisyonu'nda verdiği ifadede gençlik yıllarındaki alkol tüketimine ilişkin sorulara verdiği yanıtların komisyonu yanıltıcı nitelikte olup olmadığı, soruşturma kapsamında yer almıyor.

Washington Post bugün ayrıca Amerika, Meksika ve Kanada arasında varılan yeni ticaret anlaşmasıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Başkan Trump'ın dün yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada'yı anlaşmaya zorlamak için kullandığı ekonomik tehditlerin gelecekte yapılacak anlaşmalar için de bir model olarak kullanılabileceğini söylediğini yazıyor. Habere göre Trump, Avrupa Birliği, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan'a karşı da benzer bir taktik gütmeyi deneyebileceğini, yabancı liderlerin Amerika'yı ancak ekonomik ilişkileri askıya alma tehditleri üzerine ciddiye aldıklarını kaydetti. Gazeteye göre Avrupa Birliği ve Japonya ise bu tür tehditleri bertaraf etmek için Trump'ın bazı kaygılarına nasıl yanıt verilebileceğini şimdiden tartışmaya başladı. Amerika, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Kongre'den onay alması gerekiyor.

New York Times ise Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu kentinde büyük can ve mal kaybına yol açan 7 buçuk şiddetindeki deprem ve tsunami felaketiyle ilgili ayrıntıları aktarmaya devam ediyor. Gazete, az bin 234 kişinin ölümüne yol açan felaketten sonra 380 bin nüfuslu Palu çapında yağmalama vakalarının ve çete faaliyetlerinin çoğaldığını, yeterli sayıda ağır iş makinası olmaması nedeniyle enkaz altında olan çok sayıda depremzedeye hala ulaşılamadığını yazıyor. Su, gıda ve barınak sıkıntısının giderek arttığı kentin havalimanı ise bölgeden kaçmaya çalışan binlerce kişi tarafından istilaya uğramış durumda. Habere göre havalimanında yaşanan izdiham nedeniyle acil yardım malzemeleriyle dolu bir uçak, piste iniş yapamadı. Öte yandan gazete, Endonezya'nın 22 şamandıradan oluşan ve açık sulardaki hareketliliği takip eden tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana işlev dışı olduğunu bildiriyor. Endonezya Meteoroloji Dairesi'nin deprem ve tsunami sorumlusu, balıkçı teknelerinin şamandıraları demirlemek için kullandığını, bu nedenle içlerindeki hassas cihazların bozulduğunu söyledi. Yetkili ayrıca sistemi denetlemenin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve bunu yapacak insan gücünün bulunmadığını kaydetti. Öte yandan gazete, denizdeki hareketliliği 15 dakikada bir bildiren bir başka sistemin ise tsunaminin depremden sadece 11 dakika sonra kıyıya vurması nedeniyle işe yaramadığına dikkat çekiyor.

