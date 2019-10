2 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Kongre ve Trump Yönetimi, yani hükümetin yasama ve yürütme organları arasındaki azil savaşının kızıştığını yazıyor. Habere göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar karşılıklı tehditler ve suçlamalar savururken azil soruşturmasının kapsamı da genişlemeye başladı. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Partili kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Bob Menendez, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Enerji Bakanı Rick Perry’ye gönderdiği mektuplarda, Cuma gününe kadar Trump’ın Ukrayna’yla iletişimi konusundaki soruları yanıtlamalarını talep etti. Ancak dünkü en sıcak gelişme, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun önümüzdeki iki hafta içinde Kongre’deki oturumlarda ifadeye çağırılan beş bakanlık yetkilisinin bu çağrıya yanıt vermeyeceğini söylemesiydi. Bakanlık yetkililerinin ifadeye çağrılmasını “Dışişleri’nin saygın profesyonellerini korkutma ve sindirme girişimi” olarak niteleyen Pompeo, Kongre’nin bu yetkililerden ifade talep etme yetkisi olmadığını kaydetti. Ancak ifadesi istenen beş yetkiliden biri olan Trump Yönetimi eski Ukrayna temsilcisi Kurt Volker’ın Perşembe günkü oturuma katılması bekleniyor. Amerika’nın eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç ise büyük olasılıkla 11 Ekim’de ifade verecek.

New York Times ise Hong Kong’daki protestolar sırasında polisin ilk kez bir göstericiyi gerçek mermiyle vurmasının Çin Komünist Partisi iktidarının 70’inci yıldönümü kutlamalarına gölge düşürdüğünü yazıyor. Habere göre Pekin’de kusursuz koreografiyle hazırlanan askeri geçit törenlerinin Hong Kong’daki polis müdahalesinin yarattığı kaos ortamıyla tam bir tezat oluşturması, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’i zor durumda bırakan bir tablo ortaya koydu. Çin uzmanı Jean Pierre Cabestan, protestocuların Komünist Parti’nin sergilediği şovun tadını kaçırmayı başardığını, medyanın ise Pekin’deki kutlamalarla Hong Kong’daki protestolar arasında bölündüğünü söylüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in katıldığı 80 dakika süren askeri geçitte on nükleer başlığı birden taşıyabilen ve Amerika’da her yeri vurma kapasitesine sahip füze ilk kez kamuoyu önünde sergilendi. Şi, törende, “Hiçbir güç anavatanımızı sarsamaz, Çin halkının ilerlemesinin önünde duramaz,” dedi. Hong Kong’daysa polis, 18 yaşındaki bir protestocuyu omzundan vurdu. 180 kişinin tutuklandığı dünkü olaylarda 25 polis yaralandı, ikisinin durumu kritik olmak üzere 74 protestocu hastaneye kaldırıldı.