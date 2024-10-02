HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 2 Ekim

2 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 2 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
02.10.2024 09:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yılın 365 günü için çeşitli işaretlemeler yapılmış ve her bir güne özel bir durum atfedilmiştir. Bu günlerden bazıları dünya çapında kabul edilirken bazı önemli günler sadece ülkelerin kendi içinde kabul edilir ve kutlanır. Böyle günlerde çeşitli etkinlikler de düzenlenebilir.

2 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 2 Ekim

Hem Türkiye’de hem de dünya ile birlikte kutlanan özel günler vardır. Bu günlerden ve özel haftalardan bazıları devlet tarafından da onaylanmıştır ve kutlanır ya da bu günlere özel etkinlikler organize edilir. Dünya Gümrük Günü, Dünya Sigara Bırakma Günü, Şehitler Günü, Nevruz Bayramı, Sağlık Haftası, Dünya Sağlık Günü bu önemli gün ve haftalardan bazılarıdır.

Ekim ayında ise hem dünya genelinde hem de Türkiye’de özel olarak kabul edilen bazı günler vardır. Bu günlerden bazıları ve anlamları şunlardır:

  • 1 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü
  • Ekim ayının ilk pazartesi günü: Dünya Habitat Günü, Dünya Mimarlık Günü
  • 4 Ekim: Hayvanları Koruma günü
  • 9 Ekim: Dünya Posta Günü
  • 14 Ekim: Dünya Standartlar Günü
  • 16 Ekim: Dünya Gıda Günü
  • 17 Ekim: Dünya Yoksullukla Mücadele Günü
  • 24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü
  • 29 Ekim: Cumhuriyeti Bayramı, Kızılay Haftası başlangıcı
  • 31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü

2 Ekim’de ne oldu?

Her yıl ekim ayının başında 1 Ekim tarihinde Dünya Kahve Günü, Dünya Vejetaryenler Günü gibi günler kutlanır. Tüm dünya genelinde kutlanan bu günler dışında bazı önemli isimlerin doğum ve ölüm tarihleri de ekim ayına denk gelmiştir. İnsanlık tarihinde çeşitli yıllarda 2 Ekim tarihinde yaşanmış olan önemli olaylardan biri de Uluslararası Şiddetsizlik Günü’dür.

Bu tarih aynı zamanda Hindistan Bağımsızlık Hareketinin lideri Mahatma Gandhi’nin de doğum günüdür. 2 Ekim’de ayrıca şu olaylar gerçekleşmiştir:

  • Roma, İtalya başkenti olmuştur.
  • Son işgal birlikleri 1923 yılında İstanbul’dan ayrılmıştır.
  • Haçlı İşgali Kudüs’ün zaptı ile son bulmuştur.
  • ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) temeli atılmıştır.
  • Ülkemizde TRT 3 ve GAP kanalları yayına başlamıştır.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ekim gün
En Çok Okunan Haberler
İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce sığınakta bekledi

İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce sığınakta bekledi

İsrail'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife!

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife!

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.