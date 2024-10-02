2 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 2 Ekim

Hem Türkiye’de hem de dünya ile birlikte kutlanan özel günler vardır. Bu günlerden ve özel haftalardan bazıları devlet tarafından da onaylanmıştır ve kutlanır ya da bu günlere özel etkinlikler organize edilir. Dünya Gümrük Günü, Dünya Sigara Bırakma Günü, Şehitler Günü, Nevruz Bayramı, Sağlık Haftası, Dünya Sağlık Günü bu önemli gün ve haftalardan bazılarıdır.

Ekim ayında ise hem dünya genelinde hem de Türkiye’de özel olarak kabul edilen bazı günler vardır. Bu günlerden bazıları ve anlamları şunlardır:

1 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü

Ekim ayının ilk pazartesi günü: Dünya Habitat Günü, Dünya Mimarlık Günü

4 Ekim: Hayvanları Koruma günü

9 Ekim: Dünya Posta Günü

14 Ekim: Dünya Standartlar Günü

16 Ekim: Dünya Gıda Günü

17 Ekim: Dünya Yoksullukla Mücadele Günü

24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü

29 Ekim: Cumhuriyeti Bayramı, Kızılay Haftası başlangıcı

31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü

2 Ekim’de ne oldu?

Her yıl ekim ayının başında 1 Ekim tarihinde Dünya Kahve Günü, Dünya Vejetaryenler Günü gibi günler kutlanır. Tüm dünya genelinde kutlanan bu günler dışında bazı önemli isimlerin doğum ve ölüm tarihleri de ekim ayına denk gelmiştir. İnsanlık tarihinde çeşitli yıllarda 2 Ekim tarihinde yaşanmış olan önemli olaylardan biri de Uluslararası Şiddetsizlik Günü’dür.

Bu tarih aynı zamanda Hindistan Bağımsızlık Hareketinin lideri Mahatma Gandhi’nin de doğum günüdür. 2 Ekim’de ayrıca şu olaylar gerçekleşmiştir: