Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Ekim akşam saatleri itibarıyla merak konusu oldu. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gündeme geliyor. Dilerseniz çekilişin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



