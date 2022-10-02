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  4. 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

02.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi her hafta belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, başlangıcından sonra birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Ekim akşam saatleri itibarıyla merak konusu oldu. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gündeme geliyor. Dilerseniz çekilişin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango
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