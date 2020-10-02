2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.

Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2020



