2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli?

el araba alırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için sıraladık. Araba alırken nelere dikkat edilmeli, satın almada ki noter süreci nasıl işler gibi aklınıza takılan tüm soruların cevabı yazımızda.

2. EL ARABA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ, HANGİ ÖZELLİKLERE BAKMALIYIZ?

İşte dünyanın belki de en zor olan sorusuna geldik. 2. el araba alırken ince eleyip sık dokumak gerek. Otomobiliniz seçerken fazlasıyla dikkatli olmanız gerek. Dolandırıcılara ve sahte araba satıcıları da burada dikkat edeceğiniz diğer başlıklar altında. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeliyiz başlığının altına konuları sıralayalım.

2.el araba alırken, otomobilin durumu önem arz eder. Ancak onun dışında başka bir detay daha önemli. Arabanın sahip olduğu özellikler. Siz ikinci el arabayı satın aldıktan sonra belli bir süre daha kullanıp satmayı planlıyorsanız, dolu paket diye adlandırdığımız çok özelliği olan araçları almanız önemlidir. Daha fazla donanım size aracı satarken artı olarak geri dönecek. Fazla donanıma sahip olan arabanızı satarken, piyasa değerinden biraz daha fazla fiyat yazabilirsiniz. Gelelim ikinci el araba alırken dikkat etmemiz gereken diğer bir özelliğe, Donanımı fazla olan araç evet kandırıyor ancak, tüm bu donanımların çalışması büyük önem arz eder. Arızalı donanımlara sahip araba kimse tarafından tercih edilmeyebilir. Bir diğer dikkat etmemiz gereken özellik ise, güvenlik donanımları bol olan bir araç tercih etmeniz konusudur. Güvenlik donanımı fazla olan arabalar, sürüş sırasında güvenliğinizi en üst seviyede tutacaktır. Bir diğer yandan arabanızı satarken de işinizi kolaylaştıracaktır.