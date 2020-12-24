2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli?

İşte dünyanın belki de en zor olan sorusuna geldik. 2. el araba alırken ince eleyip sık dokumak gerek. Otomobiliniz seçerken fazlasıyla dikkatli olmanız gerek. Dolandırıcılara ve sahte araba satıcıları da burada dikkat edeceğiniz diğer başlıklar altında. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeliyiz başlığının altına konuları sıralayalım.
2.el araba alırken, otomobilin durumu önem arz eder. Ancak onun dışında başka bir detay daha önemli. Arabanın sahip olduğu özellikler. Siz ikinci el arabayı satın aldıktan sonra belli bir süre daha kullanıp satmayı planlıyorsanız, dolu paket diye adlandırdığımız çok özelliği olan araçları almanız önemlidir. Daha fazla donanım size aracı satarken artı olarak geri dönecek. Fazla donanıma sahip olan arabanızı satarken, piyasa değerinden biraz daha fazla fiyat yazabilirsiniz. Gelelim ikinci el araba alırken dikkat etmemiz gereken diğer bir özelliğe, Donanımı fazla olan araç evet kandırıyor ancak, tüm bu donanımların çalışması büyük önem arz eder. Arızalı donanımlara sahip araba kimse tarafından tercih edilmeyebilir. Bir diğer dikkat etmemiz gereken özellik ise, güvenlik donanımları bol olan bir araç tercih etmeniz konusudur. Güvenlik donanımı fazla olan arabalar, sürüş sırasında güvenliğinizi en üst seviyede tutacaktır. Bir diğer yandan arabanızı satarken de işinizi kolaylaştıracaktır.
Son dönemde trafik sıkışıklığı en üst seviyeye ulaşmasından kaynaklı, otomatik vitesli araçlara ilgi fazlasıyla arttı. Otomatik vites eskiden konfor konusunda avantaj sağlardı. Ancak günümüzde artık otomatik vitesli araçlar bize daha fazla avantaj sağlıyor. Peki Otomatik vitesli araç alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? İlk olarak şanzımanı detaylı bir şekilde kontrol ettirmeniz gerek. Bunu bazı ekspertiz firmaları yapabiliyor. Ancak test ettirme şansınız yoksa, şanzıman kontrolünü siz de yapabilirisiniz. Peki nelere dikkat etmek gerekir.
• Şanzımandan gelen sesleri iyi dinleyin. Farklı sesler size kötü haberler verebilir
• Şanzıman vites geçişlerini iyi test edin. Burada olan vuruntu veya teklemeler büyük sorunlara işaret
• Şanzıman geçişlerinin sırasının doğru olması gerek. Eğer ki sıra ile şanzıman kademeleri geçmiyor ise o araçtan uzak durun
İşte bu ve benzeri konulara dikkat ederek iyi bir otomatik şanzımana sahip otomobil sahibi olabilirsiniz.
Aracı beğendiniz ve tüm testlerden geçirerek alma safhasına geldiniz. Burada noter süreci başlıyor. Araç satışı sırasında noter süreci de çok önem arz eder. Peki, 2. el araba alırken noterde nelere dikkat etmemiz gerekir?
• Notere araç sahibiyle birlikte gidin
• Noter satışı gerçekleşmeden aracın parasını satıcıya vermeyin
• İkinci el aracın fiyatına göre parayı nakit olarak yanınızda taşımayın
• Noter satışında görevli satıcıya “parayı teslim aldın mı” sorusundan sonra verilmesi gereken parayı satıcıya havale yoluyla aktarın.
• Alacağınız ikinci el arabanın plakasını değiştirecekseniz, eski plakaları yanınızda notere getirmeyi unutmayın.
• Satışı gerçekleştirdikten sonra belgeleri imzalamayı unutmayın.
Geçtiğimiz günlerde ikinci el pazarında heyecan yaratan bir diğer konu da ithal araç konusu. İthal araç konusunda devletten henüz net bir açıklama gelmedi. İkinci el araba pazarına ithal araç büyük bir çözüm olabilir. Teorik olarak bu sistem şöyle işleyecek.
• Devlet yurt dışındaki ikinci el pazarında yer alan araçları satın alacak.
• Belli bir oranda vergi satın alınan araçların üzerine eklenecek.
• Daha sonrasında bu araçlar devlet vasıtasıyla ikinci el pazarına çıkacak.