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2. el araba fiyatlarına zam geliyor! 2. el araç fiyatları ne zaman yükselecek?

06.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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2. el araba fiyatlarına zam geliyor! 2. el araç fiyatları ne zaman yükselecek?

2. el araba fiyatlarına zam geliyor! Son dönemlerde 2. el araç piyasası fazlasıyla durgun gitti. Koronavirüs aşısının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ve karantina sürecinin sıkı tutulmasıyla vakaların azalması önümüzdeki günlerde piyasaları hareketlendirecek. Bu doğrultuda ikinci el araç pazarında fiyatların artması bekleniyor. Peki, 2. El araç pazarında fiyatlar artacak mı?

2. el araba fiyatlarına zam geliyor! Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2020 yılı ve 2021 yılı değerlendirilmesi yapıldı. Karakaş yaptığı açıklamasında, "İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. 2019 Kasım-2020 Mart arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50'leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti" ifadesini kullandı. 2. el araç fiyatları ne zaman yükselecek?

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SATICILAR BU İŞTEN KÂRLI ÇIKACAK!

Karakaş, aynı zamanda Aralık ayındaki satışların artmasıyla birlikte satıcıların yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, fiyatların son 1,5 aylık dönemde düşmesi ve sıfır araç fiyatlarının da gevşemesinin güzel bir durum olduğunu söyledi.

Açıklama geldi! 2. el araç fiyatları o tarihte yükselecek!

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK!

Karakaş, açıklamasında "Ocak ayının ortası gibi kısıtlamaların gevşetilmesi, düşecek vaka sayıları ve aşılamanın başlamasıyla tıpkı geçen yıl Mart-Nisan-Mayıs ayları sonrasında olduğu gibi fiyatların artmasına sebep olacaktır. Şubat ayının başlangıcıyla birlikte kısıtlamaların büyük oranda hayatımızdan çıkması durumunda faiz oranlarının yüksek oluşu ve maliyetlerin artması sebebiyle ikinci el otomobilde tekrar fiyatlar yükselecektir" ifadesini kullandı. Böylece araç almak isteyenleri uyardı.

Açıklama geldi! 2. el araç fiyatları o tarihte yükselecek

YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ KASIM 2020

Karakaş, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. 2019 Kasım-2020 Mart arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50'leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti"

2. EL ARABA ALACAKLAR 15 OCAK'TAN ÖNCE KARAR VERMELİ!

Araç almak isteyenlerin özellikle Ocak 15'e kadar araçlarını almaları gerektiğini ifade eden Karakaş, sözlerine, "45 günlük ertelen talebin de fiyatların yükselmesinde önemli etkisi olacaktır. Aklı selim tüketicinin 15 Ocak'a kadar ihtiyaçları doğrultusunda aracını satın almasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede Mart ayına göre yüzde 12-15 daha ucuza araç satın almış olacaklardır, bu bir fırsattır. Öte yandan araç almayı düşünenlerin taşıt kredisindeki faizlerle ilgili beklentiye girmemeleri gerekiyor. Nisan-Mayıs'tan önce faizler gerilemez" şeklinde son verdi.


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