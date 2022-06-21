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2 erkek ve 1 kıza cinsel tacizde bulundu! Bir kez daha tahliye edildi, savunması şoke etti

21.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da belediyenin spor tesislerinde 2 erkek ve 1 kıza cinsel tacizde bulunan Yakup A., iki kez tutuklandıktan sonra bir kez daha tahliye edildi. Tahliye edildiği duruşmada Yakup A., “Art niyetim yoktu” diyerek kendini savundu.

2 erkek ve 1 kıza cinsel tacizde bulundu! Bir kez daha tahliye edildi, savunması şoke etti

Yalova Armutlu'da bir belediyenin spor tesislerinde 2 erkek ve 1 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Yakup A., bir kez daha tahliye edildi. 2 kez tutuklanan Yakup A. tahliye edildiği duruşmada “Art niyetim yoktu” diyerek kendini savundu.

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CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Olay, geçen yıl Armutlu ilçesinde meydana geldi. Belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup A., buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos’ta polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Yakup A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakup A. hakkında, Gemlik 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla’ 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise ‘telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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TEKRAR TUTUKLANDI

Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Yakup A., Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki işine geri döndü. Yakup A., bu kez 8 Şubat’ta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Yakup A.'nın, Ş.M.A.’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden ‘cinsel taciz’ suçunun yanı sıra çocuğu fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.

Yakup A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince ‘çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İŞTEN ATILDI

Bu arada soruşturma kapsamında Yakup A.’nın, mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup, bulunmadığının belirlenmesi için el koyulan cep telefonunda inceleme başlatıldı. Olayın ardından Yakup A.’nın çalıştığı, Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek’ten yapılan açıklamada, kesinleşmiş suçu olmadığı için işe geri alındığı ancak 2’nci kez tutuklandıktan sonra çıkışının verildiği kaydedildi.

TAHLİYE EDİLDİ! "ART NİYETİM YOKTU"

‘Çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklu yargılanan Yakup A., Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “Art niyetim yoktu” dedi.

Cumhuriyet savcısı, 3 ayrı dosyanın da birleştirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Yakup A.’nın tahliyesine karar verip, talebi görüşmek üzere duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Yalova
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