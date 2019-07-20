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"2. Erzurum Türk Oyunları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 22:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "(S-400'ler) İstiklalimizin ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz bu savunma silahının alınması noktasında bile paramızla aldığımız silaha karışıyorlar, 'Alamazsınız, kuramazsınız, yaptırım uygularız, ilişkileri gözden geçiririz' diyorlar. Siz bilirsiniz, ne istiyorsanız yapın. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz" - "Türkiye'nin yanında dost olduğunu söyleyenlerin zor günlerde ne yazık ki dostumuz olmadığını çok iyi gördük"

ERZURUM - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ilişkin, "İstiklalimizin ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz bu savunma silahının alınması noktasında bile paramızla aldığımız silaha karışıyorlar, 'Alamazsınız, kuramazsınız, yaptırım uygularız, ilişkileri gözden geçiririz' diyorlar. Siz bilirsiniz, ne istiyorsanız yapın. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları" başladı.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen Erzurum-Aşkale kara yolunun 6. kilometresinde oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evlerinin yer aldığı 120 bin metrekarelik alanda yapılan festivalin ilk gününde atlı cirit ve karakucak güreşi ile mehter takımı gösterileri gerçekleştirildi. El sanatları ve yöresel yemeklerin sunumlarının da yapıldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, üzerinde yaşanan Anadolu coğrafyasının zor bir coğrafya olduğunu belirtti.

"Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan bu cumhuriyet gittikçe güçleniyor, büyüyor, elhamdülillah bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız 5 vakit ülkenin her köşesinde okunuyor." diyen Özhaseki, terörle mücadelenin de kararlı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Özhaseki, "Terörle örgütleriyle savaşırken bile yüzde 70 civarında kendi silahımızla savaşıyoruz. PKK ile mücadelede başarı elbetteki asker ve polislerimizin ama onların elineki bizim modern silahlarımız. Kendimiz üretiyoruz, onlarla savaşıyoruz. Zamanında bize paramızla silah vermeyenler, Türkiye'nin yanında dost olduğunu söyleyenlerin zor günlerde ne yazık ki dostumuz olmadığını çok iyi gördük." diye konuştu.

- "Başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz"

Özhaseki, S-400'ler ile Türkiye'nin kendini koruyacağını ifade ederek, "İstiklalimizin ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz bu savunma silahının alınması noktasında bile paramızla aldığımız silaha karışıyorlar, 'Alamazsınız, kuramazsınız, yaptırım uygularız, ilişkileri gözden geçiririz' diyorlar. Siz bilirsiniz, ne istiyorsanız yapın. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz. Allah'ın izni ile yolumuz, çizgimiz, istikametimiz belli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç tarafımız denizlerle çevrili, ama dört bir tarafımız da düşmanla çevrili adeta. Bize düşen bir olmak, beraber olmak, sonra güçlü olmak. Eğer ezanlarımız okunsun istiyorsak, hoş günlerle bu şekilde bir araya gelelim istiyorsak, minarelerde ezan dinmesin, bayrak inmesin istiyorsak birliğimizi, beraberliğimizi korumak zorundayız. PKK gibi lanet örgütlere yüz vermeyeceğiz. FETÖ gibi, kırk yıl boyunca milletin damarlarına kadar işlemiş ve hala sinsi şekilde çalışan ama Amerika'nın güdümünde oturup her türlü emri oradan alanlara yüz vermeyeceğiz. Onların riyakarca, utanmazca sizlere gelerek 'Bizde Müslümanız' sözlerine kanmayacağız. Çocuklarımızı onlara kaptırmayacağız Allah'ın izniyle."

- "Dadaşlar değerlerini yaşatmak ve yaşamaktan yanadır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında, büyük medeniyetler kurmuş bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sekmen, "Kendimize özgü kültürümüz, geleneklerimiz, spor oyunlarımız var. Ama maalesef birşeyleri kaybedince bu değerleri de kaybediyorsunuz. Bu değerlerin yeniden bilinmesi ve yaşatılması vesilesiyle Erzurum'da 'Geleneksel Türk Oyunları'nı başlattık. Burada gençliğimize bu sporları öğretmeye, izletmeye ve vatandaşımızı memnun etmeye uğraşıyoruz. Biliyoruz ki Dadaşlar hep değerlerini yaşamak ve yaşatmaktan yanadır." dedi.

Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katılmak üzere Erzurum'da bulunan AK Parti'nin 15 il, 104 ilçe, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları sunulan atlı cirit ve karakucak güreşlerini izledi.

Festival, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Erzurum Türk Oyunları" Erzurum

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