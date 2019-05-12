HABER

2 evladın şehit babalarına son bakışı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

Tunceli Pülümür kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş (31) memleketi Kırıkkale’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Bingöl’ün Kiğı ilçesi 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Dikmen köyü nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş, Tunceli ili Pülümür ilçesi Maltepe vadisindeki operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düştü.Tunceli Pülümür kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş için Kırıkkale Nur Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Tunceli Pülümür kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş (31) memleketi Kırıkkale’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bingöl’ün Kiğı ilçesi 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Dikmen köyü nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş, Tunceli ili Pülümür ilçesi Maltepe vadisindeki operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düştü.
Tunceli Pülümür kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş için Kırıkkale Nur Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Altunkaş, 7 yıldır asker olup, evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehidin babası Yaşar, kardeşi Engincan Altunkaş güçlükle ayakta durabildi. Şehidin eşi Özlem ise 2 çocuğu ile birlikte tabutunu öperek gözyaşı döktü.
Törene, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kırıkkale Nur Camisi’nde ikindi namazı sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze arabasına kadar taşındı. Daha sonra Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verildi.

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı

2 evladın şehit babalarına son bakışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.