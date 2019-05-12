2 evladın şehit babalarına son bakışı

Tunceli Pülümür kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş (31) memleketi Kırıkkale’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesi 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Dikmen köyü nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş, Tunceli ili Pülümür ilçesi Maltepe vadisindeki operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düştü.

Tunceli Pülümür kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş için Kırıkkale Nur Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Altunkaş, 7 yıldır asker olup, evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehidin babası Yaşar, kardeşi Engincan Altunkaş güçlükle ayakta durabildi. Şehidin eşi Özlem ise 2 çocuğu ile birlikte tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Törene, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale Nur Camisi’nde ikindi namazı sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze arabasına kadar taşındı. Daha sonra Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verildi.