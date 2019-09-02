2 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, rüzgar hızı saatte yaklaşık 300 kilometreyi bulan Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası’nın Bahama Adaları’nı vurduğunu yazıyor. Habere göre Dorian Kasırgası, son yüz yılda Atlas Okyanusu’nda oluşan ve Bahama Adaları’nı şimdiye kadar vuran en şiddetli kasırga olarak tarihe geçti. Meteorolojik tahminlere göre kasırganın Salı sabah erken saatlerde Florida eyaletinin güney kıyılarına yaklaşması bekleniyor. Ancak uzmanlar, haftanın ilerleyen günlerinde Dorian’ın izleyeceği rotayı belirlemekte zorlanıyor. Kasırga, Florida’yı vurması durumunda büyük yıkıma yol açabilir. Rotasını kuzeye çevirmesi ve Amerika’nın doğu kıyısı boyunca ilerlemesi durumundaysa karaya çarpmamasına rağmen hafta içinde ciddi yağış, sel baskınları ve deniz yükselmesine neden olabilir. Florida Valisi Ron DeSantis, Dorian Kasırgası’nın Amerika’da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli kasırga olan ve 1935 yılında Florida’nın güney ucundaki Key Takımadaları’nda büyük yıkıma yol açan İşçi Bayramı Kasırgası’ndan daha şiddetli olabileceği uyarısında bulundu. Florida eyaletindeki en büyük enerji firması Florida Power and Light’ın meteoroloji uzmanlarına göre Dorian’ın eyaleti vurma olasılığı, yüzde 50. Başkan Trump’ın malikane ve kulübü Mar-a-Lago’nun da bulunduğu lüks sahil kasabası Palm Beach dahil birçok nokta için tahliye emri verildi.

New York Times ise üst düzey bazı Beyaz Saray danışmanlarının, uluslararası güçlerin çekilmeye başlaması durumunda CIA’in Afganistan’daki varlığının kapsamını gizlice genişletme önerisinde bulunduğunu yazıyor. Ancak habere göre CIA yetkilileri ve askeri liderler, Afganistan’daki savaşı sona erdirmek üzere Taleban’la yürütülen görüşmeleri zora sokacağı gerekçesiyle bu öneriye ilişkin çekinceleri olduğunu dile getirdi. Trump Yönetimi içindeki bazı yetkililer, Amerikan askerlerinin çekilme hazırlıkları yaptığı sırada IŞİD ya da El Kaide’nin yeniden yapılanmasını engellemek için CIA destekli milislerin Afganistan’da terörle mücadele gücünün parçası olarak görev yapmasını istiyor. Ancak kimi yetkililer, şüpheyle baktıkları milis güçlerin Amerika’nın desteği olmadan teröre karşı siper görevi yürütebileceğinden emin olmadıklarını söylüyor. Plana ilişkin lojistik kaygılarını Trump Yönetimi’nin gündemine getiren CIA Başkanı Gina Haspel, milislerin hava saldırıları, istihbarat, tıbbi destek ve bomba imha uzmanlığı gibi alanlarda büyük oranda Amerikan Ordusu’ndan destek aldığını vurguladı. CIA’in Afganistan’daki varlığının geleceğine ilişkin anlaşmazlıklar, Afganistan’dan çekilme konusunda kesin bir takvim belirlenmesini isteyen Trump Yönetimi yetkilileriyle, çekilmenin Amerika’yı terör saldırılarına maruz bırakacağını savunanlar arasındaki fay hatlarının daha da belirginleştiğini gösteriyor.