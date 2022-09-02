2 Eylül hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 Günlük hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 2 Eylül 2022 Cuma günü internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 2 Eylül hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 Günlük hava durumu tahmin raporu haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Denizli'nin batısı ile Aydın'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu; Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 37°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇORUM °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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