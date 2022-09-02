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2 Eylül hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 Günlük hava durumu!

02.09.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı ve 2 Eylül 2022 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili oldu. Peki, 2 Eylül hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 Günlük hava durumu...

2 Eylül hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 Günlük hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 2 Eylül 2022 Cuma günü internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 2 Eylül hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 Günlük hava durumu tahmin raporu haberimizde...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? EYLÜL 2022 CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Denizli'nin batısı ile Aydın'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu; Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 37°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 GÜNLÜK YENİ RAPOR

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir son dakika
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