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2 Eylül On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Eylül 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

02.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 2 Eylül Cuma günü haftanın son On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki 2 Eylül On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 2 Eylül 2022 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

2 Eylül On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 Eylül 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlanacak. Haftanın son On Numara çekilişi 2 Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği 2 Eylül 2022 günü bu akşam gerçekleşecek. Son olarak 10 bilen 3 kişi 77.207,40 TL kazanmıştı. Peki 2 Eylül 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

2 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 2 Eylül On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmıştı. Yapılan son çekilişte 10 bilen 3 kişi 77.207,40 TL kazanmıştı. Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

2 Eylül On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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