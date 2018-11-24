İSTANBUL (AA) - Doğal beslenme, yaşam ve sağlık ürünleri konusunun tüm boyutlarıyla masaya yatırıldığı 2. Fitovizyon Kongresi gerçekleştirildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kongrenin açılışına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, EİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Can, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Hakkı Gürsöz de bitkisel ürünlerin ve bu ürünlerle tedavinin, dünyada gelişen bir alan olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yüzde 80'i fitoterapi ürünlerini kullanıyor. Ürün sayısıyla birlikte bu alanda faaliyet gösteren kurum sayısı da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer almamdan dolayı da dünya gündemini yakından takip etme fırsatım oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bitkisel ürünlere ilgisi artmış durumda. Bu alanda ülkelere ve devletlere destek sağlıyorlar. Dünyada bu tür gelişmeler olurken ülkemizde de birtakım gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı olarak, 2014'te 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği'ni yayınladık. Dolayısıyla ülkemiz adına önemli ve kritik bir kilometre taşı niteliğinde bir çalışma oldu. Öte yandan bizim bu adımımıza karşılık Bezmialem Vakıf Üniversitesi, ilk Fitoterapi Merkezi'ni kurarak, bu konuda öncü üniversite oldu. Bitkisel ürün alanında yapılan çalışmaların takipçisi ve destekçisiyiz, olmaya da devam edeceğiz."