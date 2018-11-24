HABER

2. Fitovizyon Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz: - "Dünya nüfusunun yüzde 80'i fitoterapi ürünlerini kullanıyor. Ürün sayısıyla birlikte bu alanda faaliyet gösteren kurum sayısı da artıyor" - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu: - "Ülkemiz, bitki örtüsü, endemik bitki türleri ve çeşitliliği açısından ciddi bir potansiyele sahip. Bitki konusunun bilimsel, akılcı biçimde ele alınması güncel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir"

İSTANBUL (AA) - Doğal beslenme, yaşam ve sağlık ürünleri konusunun tüm boyutlarıyla masaya yatırıldığı 2. Fitovizyon Kongresi gerçekleştirildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kongrenin açılışına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, EİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Can, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Hakkı Gürsöz de bitkisel ürünlerin ve bu ürünlerle tedavinin, dünyada gelişen bir alan olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yüzde 80'i fitoterapi ürünlerini kullanıyor. Ürün sayısıyla birlikte bu alanda faaliyet gösteren kurum sayısı da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer almamdan dolayı da dünya gündemini yakından takip etme fırsatım oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bitkisel ürünlere ilgisi artmış durumda. Bu alanda ülkelere ve devletlere destek sağlıyorlar. Dünyada bu tür gelişmeler olurken ülkemizde de birtakım gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı olarak, 2014'te 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği'ni yayınladık. Dolayısıyla ülkemiz adına önemli ve kritik bir kilometre taşı niteliğinde bir çalışma oldu. Öte yandan bizim bu adımımıza karşılık Bezmialem Vakıf Üniversitesi, ilk Fitoterapi Merkezi'ni kurarak, bu konuda öncü üniversite oldu. Bitkisel ürün alanında yapılan çalışmaların takipçisi ve destekçisiyiz, olmaya da devam edeceğiz."

Gürsöz, yapılan tüm çalışmalar sonucunda ruhsatlı bitkisel ürün sayısını yüzde 300 artırdıklarını sözlerine ekledi.

- "Dünyada ve ülkemizde bitkisel ürünler giderek önem kazanıyor"

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu da dünyada ve Türkiye'de bitkisel ürünlerin giderek önem kazandığını vurgulayarak, "Ülkemiz, bitki örtüsü, endemik bitki türleri ve çeşitliliği açısından ciddi bir potansiyele sahip. Bitki konusunun bilimsel, akılcı biçimde ele alınması güncel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. Ülkemiz kaynağının ekonomiye kazandırılmasında, araştırma merkezlerince yapılacak Ar-Ge çalışmaları ve projeler önem arz ediyor. Bizler, Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak, 2015'te Fitoterapi Merkezimizi kurduk ve emsal niteliğinde çalışmalarımıza başladık. Bununla birlikte bitkisel ürünlerin standardizasyonu ve kalite kontrolleri noktasında önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Muğla'da gergin yıkım; İstiklal Marşı'nı okuyarak engel olmak istedilerMuğla'da gergin yıkım; İstiklal Marşı'nı okuyarak engel olmak istediler
'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Fitovizyon Kongresi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.