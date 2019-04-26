2. Gastro Afyon 2019 Lezzet Festivali başladı

"Son zamanlarda turizmin çok yönlü olarak gelişmekte olduğunu görüyoruz. Geçmişte turizm sadece deniz ve kültür turizmi olarak ele alınıyordu. Ancak şimdilerde bu alanda tıkanma meydana geldi. Bir taraftan da insanların farklı şeyleri keşfetme güdüsü, ihtiyacı ortaya çıktı. Bunun bir sonucu olarak da alternatif turizm yolları daha da gelişmeye başladı. Gastronomi de geleneksel turizmin yanında alternatif turizmin bir kolu oldu. Gelenekseldi çünkü her gidilen yerde yeme içme kültürüne bakma, onu deneme ve arkasından onları değerlendirme de toplumların genel olarak alışkanlığı içerisindeydi. Ancak son yıllarda sadece Gastronomi anlamında gezilerin olduğunu görüyoruz."

Kentin değerlerini tanıtmaya ve bu değerleri işe, aşa dönüştürmeye başladıklarını anlatan Tutulmaz, şöyle konuştu:

- "27 bin yatak kapasitemiz var"

Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın yol üstü turizminde önemli bir nokta olduğunu belirterek," Günde buradan neredeyse bir milyona yakın insan geçiş yapıyor. Bu aslında ilimiz adına önemli bir nimettir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Otellerimize çok sayıda misafir geliyor. 27 bin yatak kapasitemiz var." diye konuştu.

Bu festivali çok önemsediklerini vurgulayan Tutulmaz, "Afyonkarahisar'ı marka şehir haline getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Gastro Lezzet Festivali de bunun bir parçası. Son 15 yılda yapılan yatırımlar, son iki yılda yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile Afyonkarahisar artık bir turizm şehridir. Artık turizm denince akla gelen 5-6 vilayetten birisi de Afyonkarahisar. Ne kadar övünsek azdır." dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz de Türkiye'nin alternatif turizmde ve yemek konusunda bir hazineye sahip olduğunu kaydetti.

Festivallerde yerli ürünleri kullanmaya özen gösterdiklerini dile getiren Açıkgöz, "Bugün festivalimize dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından ustalarımız geldi. Biz meslektaşlarımıza 'turizmin beyaz kelebekleri' diyoruz. Deniz, kum ve güneşin dışında gastronomi festivalleri önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti, usta aşçıların yemek şovlarını izledi.

Festival iki gün boyunca devam edecek.

