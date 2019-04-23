2. Gastro Afyon 2019 Lezzet Festivali’ne doğru

“İşte bu noktada Afyonkarahisar devreye giriyor. İlimiz alternatif turizm açısından oldukça önemli. Termal alanda yatak kapasitesinde ilk sıradayız. Sporda son yıllarda önemli gelişmeler yaşıyoruz. Kamp ve yarışmalar önemimizi arttırdı. Biz Afyonkarahisar'ı tanımlarken lezzetin merkezi olduğunu söylüyoruz. İşte bizim bu lezzetleri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi artırıp, marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir. Her türlü etkinliğin ilimize mutlaka bir katkısı var. 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali ile ilimize gelecek şefler, yapılacak etkinliklerin sosyal medya ve basında yer almasını, ilimizin gündemde kalmasını sağlayacaktır."

Vali Mustafa Tutulmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin artık çok çeşitli hale geldiğini söyledi. Güneş ve deniz turizminin tıkandığı bu dönemlerde alternatif alanlarda da turizmin gelişmesi gerektiğini ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

Afyonkarahisar'ı her platformda tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Tutulmaz, Gastro Lezzet Festivali'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Tutulmaz, festivali mütevazı bütçelerle yaptıklarını vurgulayarak "Afyonkarahisarlı esnaf ve üreticimizin de 26 Nisan'da başlayacak bu festivale destek olmasını bekliyoruz. Bizler öncülük etsek de halkın desteği ile bu tür etkinliklerden daha fazla verim elde edileceğini düşünüyorum. Festival halka ne kadar mal edilirse bu tür festivaller devam edecektir. Kamu eliyle yapılan işler desteklenmedikçe verim almak zor oluyor. Tüm Afyonluların bu tür etkinliklere sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Festivale, 40’a yakın uluslararası şef katılacak"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıköz de 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali’nin 26-27 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Afyonkarahisar’ın bu festivale sahip çıkmasının çok önemli olduğunu aktaran Açıköz, “Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz ancak festivalin geleceği için halkın sahip çıkması önem taşıyor. Festivale 40’a yakın uluslararası şef ve birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de festival ile Afyonkarahisar yöresel lezzetlerinin tanıtılıyor olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet Zeybek, festivalin kalıcı olması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İki gün sürecek etkinlik boyunca yerel ürünlerin kullanıldığı yemek yarışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

