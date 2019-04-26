Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali, kapılarını açtı. Türkiye ve dünyanın en önemli gastronomi şeflerinin buluştuğu festivalde, Afyon’un yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarıldı.

Birbirinden leziz Afyonkarahisar yemeklerinin dünyaya açılmasına olanak sağlayan festivalde şişe takılmış dana ve 3 tonluk aşure yemeği dikkat çekti. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) tarafından düzenlen 2.Gastro Afyon Lezzet Festivali, Afyonkarahisar Valiliği tarafından da desteklendi. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde misafirler Afyonkarahisar’ın tüm lezzetlerini tatma imkanı buldu. “Yemek konusunda hazineye sahibiz”

Lezzet festivalinin açılışında programında konuşan TAFED Başkanı Zeki Açıköz, lezzet festivallerinin önemine değindi. Açıkgöz şöyle devam etti:

“Türkiye’de konuşuyoruz. Deniz, güneş ve kum. Alternatif turizm konusuna geldiğimi zaman gerçekten biz yemek konusunda hazineye sahibiz. Biz yemek kültürünü tanıtabilmek için hiçbir riskimiz yok sadece araştıracağız. Ülkemizde hangi medeniyetler yaşamış hangi ilde ne yenir neler yetişir. Bunları araştırmalıyız.” Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor Mersin'de nükleer karşıtı eylem Edirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto etti

Afyonkarahisar’a Gastronomi Turu düzenlenecek

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de, Afyonkarahisar’ında lezzetin merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Yurdunuseven şöyle devam etti:

“Biz yıllar önce bir slogan geliştirmiştik. Lezzetin, mermerin, termalin ve Cumhuriyetin kurulduğu toprakların başkentiyiz. Demek ki biz yıllar önce lezzeti bu slogan içerisine koymuşuz. Şuanda çok şükür termalin başkentiyiz. Cumhuriyetin kurulduğu topraklarız. Lezzetinde başkenti olmaya adayız. Artık turizm sadece gezmekle tarihi mekanlara bakamla belirli yerleri görmekle veya denize gitmekle yapılmıyor. Artık turizm içerisinde bir gastronomi bölümü de gelişti. Bizim yaptığımız organizasyonlarla Afyonkarahisar’a gastronomi turu düzenleneceğini düşünüyorum.” “İlimizin değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz”

Afyonkarahisar’ın değerlerini tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz ise, “İlimizin değerlerini tanıtmaya ve bu değerleri işe, aşa döndürmeye çalıştık. Şimdi son zamanlarda turizmi çok önemli olarak gelişmekte olduğunu görüyoruz. Geçmişte turizm sadece deniz ve kültür turizmi olarak ele alınıyordu. Ancak şimdi bu alanlarda biraz tıkanma meydana geldi. Bir taraftan da insanların farklı şeyleri keşfetme güdüsü ihtiyacı ortaya çıktı ve bunun sonucu olarak da alternatif turizm yolları her geçen gün daha da genişlemeye başladı. Gastronomide alternatif turizmde bir konu oldu” dedi.