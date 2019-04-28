2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut keşkeğine yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 2. Gastro Afyon Lezzet Festivalinde tescilli Şuhut keşkeği etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

2. Gastro Afyon Festivalinde tescilli Şuhut keşkeği katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar tescilli Şuhut keşkeğini yemek için sıraya geçerken, keşkeğin servisini yapan görevliler ise vatandaşlara yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler tescilli Şuhut keşkeğinin çok lezzetli olduğunu belirterek ikramdan dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. Şuhut Belediyesi görevlileri tarafından toplam bin kişiye keşkekten ikram edildiği ifade edildi.

Şuhut Belediyesi personeli Turan Serttaş tescilli Şuhut keşkeğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yöresel ve milli yiyeceğimiz keşkeğimize ayrıca bir lezzet, ayrı bir tat geldi. İnşallah bundan sonra daha çok uluslararası keşkeği görmek bizim en büyük beklentilerimizden birisi. Keşkeğimizi tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Dün yaklaşık 400 kişiye 500 kişiye yakın kişiye ikram ettik. Bugün de aynı şekilde 500 kişiye yakın kişiye tescilli keşkeğimizden ikram ettik" dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Doruklu ise, "Şuhutumuzun keşkeği Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak en büyük beğeni kazanılan stantlardan birisi. Şuhut keşkeği büyük rağbet gördü. Tescilli olmasından dolayı federasyon başkanımızın övgüsünü kazandı. Lezzetiyle tadıyla çok güzel bir keşkeğimiz var. Şuhut’ta bunu yapan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.