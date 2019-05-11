"2. Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır. Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da koleksiyonerliğin önemidir. Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi yararına düzenlenen 2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi'nin açılış töreni, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonunda gerçekleşti.

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, herkesi en kalbi duygularla selamladığını dile getirerek, Ramazan-ı Şerifi tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Rahmetin bir sağanak gibi yağdığı bu kutlu ayın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derece sevindirici." diye konuştu.