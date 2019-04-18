İSTANBUL (AA) - Geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu, 20-21 Nisan'da Kazakistan'da yapılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'da 17-18 Şubat 2018'de gerçekleştirilen ve 56 ülkeden 100'ü aşkın kurum ile 200 civarında delegenin katıldığı 1. Geleneksel Sporların İhyası Forumu'nda ele alınan konular ve yapılan tartışmalar neticesinde beyan edilen sonuç bildirgesinin etnosporlar açısından bir yol haritası ortaya koyduğu bildirildi.

Geleneksel sporların sorunlarının tespiti, kişisel ve kurumsal tecrübelerden hareketle çözüm önerilerinin sunulması, farklı coğrafyalara özgü deneyimlerin aktarılması, dünyanın çeşitli noktalarında geleneksel spora emek veren kişiler için bir tanışma ve buluşma noktası oluşturulması açısından büyük öneme sahip olan bu forumun ikincisinin 20-21 Nisan'da Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenleneceği kaydedildi.