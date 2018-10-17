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2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Bodrum’a gelen 2 yolcu gemisi ilçeye toplamda 4 bin kişi getirdi. Ardı ardına yanaşan gemiler nedeniyle Bodrum esnafı bayram etti. Bu sezon Bodrum’a 2. kez gelen ’Mein Schiff 4’ isimli gemi, çoğunluğu Alman 2 bin 740 yolcusuyla sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne demir attı.

Limasol’dan ilçeye gelen 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisin bin 19 mürettebatıyla geldi. İlçeye Simi’den gelen diğer gemi Fransa Bayraklı ’Le Laperouse’ ise 115 yolcu, 111 mürettebatıyla Bodrum’a demirledi.

Bodrum esnafı gelen turistlerle bayram etti

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Gemilerden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından Bodrum’u gezdi.
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Paşatarlası, Kumbahçe, Barlar Sokağı ve Kale Caddesi’ne hareketlilik getiren yolcular, alışveriş yaptı.
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Gemiyi gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. 2 geminin ardı ardına iskeleye yanaşması esnafında yüzünü güldürdü.
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Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak gemilerden ’Mein Schiff 4’ün Santorini’ye, ’Le Laperouse’nin ise Mykonos’a gideceği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum turist

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