2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Limasol’dan ilçeye gelen 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisin bin 19 mürettebatıyla geldi. İlçeye Simi’den gelen diğer gemi Fransa Bayraklı ’Le Laperouse’ ise 115 yolcu, 111 mürettebatıyla Bodrum’a demirledi.