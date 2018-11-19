2 genç kıza cinsel istismar girişiminde bulunan TIR şoförünün akıl sağlığı yerinde çıktı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da yaşları 17 ve 18 olan lise öğrencisi iki kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla 45 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan TIR şoförü Güven V. (41) mahkemedeki savunmasında "Psikolojik rahatsızlığım var" dedi. Bunun üzerine sevk edildiği Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi'nce Güven V. 'ye 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verildi. Çorum'da geçen yıl Kasım ayında, TIR şoförü Güven V., yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'na aracını park ettikten sonra T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takip ederek binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürükleyip, cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O.'nun elini ısırıp çığlık attınca saldırgan, kaçtı. Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Çevreyolu kenarındaki Leblebiciler mevkiinden geçerken Güven V.'nin saldırısına uğradı. Güven V., eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K'yi yere yatıran Güven V., burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması sonucu Güven V., kaçtı. Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşgalini belirlediği Güven V.'yi garajda yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen Güven V., "Ben TIR şoförüyüm. Rize’den Çorum’a yük getirdim. Çevreyolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Öyle bir şey yapmadım" dedi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Güven V., çoraplarıyla geldiği adliyeden çoraplarıyla cezaevine gönderildi. 25 İLE 45 YIL ARASINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven V., hakkında, 'Cinsel İstismara teşebbüs, cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit ve silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yangılama sırasında Güven V.' Psikolojik rahatsızlığım var" diyerek kendini savundu. Bunun üzerine mahkeme Güven V.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Hastanenin 'akıl sağlığı yerindedir raporu geçen hafta yapılan son duruşmada mahkemeye ulaştı. Mahkeme Güven V. tarafından saldırıya uğrayan iki genç kızın tutuldukları yer ile götürüldükleri yer arasında mesafenin ölçülmesi ve suç unsurlarının tespiti için keşif yapılmasına verildi.

