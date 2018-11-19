HABER

2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, geçen yıl çarpıştığı motosikletteki Sadık Kara (20) ve Mustafa Erdoğdu'nun (17) yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü İsmail İ.

2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, geçen yıl çarpıştığı motosikletteki Sadık Kara (20) ve Mustafa Erdoğdu'nun (17) yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü İsmail İ. Ç. (19), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, geçen yılın Ağustos ayında, Yeşilova'ya bağlı Sultanpınarı mevkisinde meydana geldi. Salda Gölü yönüne giden İsmail İ. Ç. yönetimindeki 15 NC 464 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sadık Kara'nın kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada motosikleti kullanan Sadık Kara ile arkasında oturan Mustafa Erdoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İsmail İ. Ç. ile aynı araçtaki Onur Özer ise hafif yaralandı. Kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alınan İsmail İ. Ç. hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan dava açıldı. İsmail İ. Ç., tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.
Davanın karar duruşması, bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık İsmail İ. Ç. ile Sadık Kara ve Mustafa Erdoğdu'nun yakınlarıyla tarafların avukatları hazır bulundu. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, İsmail İ. Ç.'yi istinaf yolu açık olmak üzere 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı. İsmail İ.Ç.'nin ehliyetine, 2 yıl süreyle de el koyulmasına hükmedildi. Kazada ölen gençlerin yakınları, karara isyan ederken, tepki gösterdikleri sanık İsmail İ. Ç. ise polis eşliğinde adliyeden çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis

PARTNERÜnlü şarkıcı her şeyi anlattıÜnlü şarkıcı her şeyi anlattı
Komutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçtiKomutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçti
Telefon direğinin başına düşmesi sonucu ağır yaralandıTelefon direğinin başına düşmesi sonucu ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.