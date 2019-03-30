HABER

2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Antalya’da hafif ticari aracıyla, motosikletli iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü 41 gün sonra tutuklandı.Kaza 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi.

2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya’da hafif ticari aracıyla, motosikletli iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü 41 gün sonra tutuklandı.
Kaza 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi’nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak’tan caddeye çıkan E.Ü. yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Açıkgöz ve Çelik, bir gün sonra hayatlarını kaybetti.
Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü E.Ü, kazadan 41 gün sonra tutuklandı. Sürücü hakkında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Konya’da 45 günlük bebek ölü bulunduKonya’da 45 günlük bebek ölü bulundu
Kazada can pazarıKazada can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı

Bu halde buldu! Kilometrelerce kucağında taşıdı

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.