2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu “Su Ürünleri ve Sağlık”

"Samsun’da 100 bin kişi balıkçılık sektöründen ekmek yiyor”

Balıkçılık sektörünün Samsun’da büyük bir yer tuttuğunu vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak ise şunları söyledi:

“Gıda sağlığı ve beslenme konulu toplantı çok önemli. Çünkü bu konular toplumun her kesimini yakından ilgilendiriyor. İnsan olarak beslenmek zorundayız. Nüfus artıyor, ihtiyaçlar artıyor. Gıdanın üretiminden, tüketiminden sunumuna kadar değişik aşamaları var. Biz sürekli gıda denetimleri yapıyoruz. Gıda üretimi yapan arkadaşlara seslenmek istiyorum; gıda üretimi yapan insan, içerisine kattığı maddelerin ne anlama geldiğini aslında çok iyi biliyor. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Bizim erdemli ve ahlaklı bir toplum olmamız lazım. Menfaat ve para her şeyin önüne koyulunca bunlarla başa çıkamıyoruz. Bilimsel çalışmalar da sağlık ve verim açısından büyük önem taşıyor. Balık ürünleri beslenme sağlık açısından en sağlıklı yöntemlerden birisi. Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle kaplı. Samsun, balıkçılıkta çok iddialı. Samsun’da yılda 60 bin tona yakın balık üretimi yapılıyor. Bu, Türkiye’deki balık üretiminin yüzde 16’sını karşılıyor. Balıkçılıkta üreten; avlanması, işlenmesi, satılması ve bütün bu sektörde 100 bine yakın insan Samsun’da bundan ekmek yiyor. Rakam bana biraz abartı geliyor ama yetkililere sorduğumda lokantayı, tamirciyi ve tekneleri kattığımızda sayı 100 bine ulaşıyor. İstihdam anlamında da çok önemli bir alan. Balıkçılıkta Türkiye’de iddialı şehirlerdeniz. Dünyada ve Türkiye’de av balıkçılığı da sıkıntıya girmek üzere. Bilinçsiz avlanma nedeniyle denizlerde avlayacağımız balık kalmayacak. O yönüyle balıkçıların bilinçlenmesi önemli. Kültür balıkçılığının da arttırılması gerekiyor. Samsun’da kültür balıkçılığı anlamında büyük ataklar var. Bu işletmelerin büyümesi için her türlü desteği veriyoruz.”

Sempozlum açılış konuşmaların ardından alanında uzman bilim adamlarının sunumlarıyla devam etti. Sempozyumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. İbrahim Diler yaptı.

Programa ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrenciler ve çok sayıda akademisyen katıldı.